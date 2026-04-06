Geburtstermin überschritten: Wo bleibt das Baby von "Let's Dance"-Star Renata Lusin?
Düsseldorf - Knapp zwei Wochen nach der spontanen Bekanntgabe des Geburtstermins von Baby Nummer zwei warten Renata (38) und Valentin Lusin (39) weiter aufs zweite Töchterchen.
Mit der Ankündigung "Mein Entbindungstermin ist schon nächste Woche" hatte sich die ehemalige "Let's Dance"-Tänzerin eigentlich schon am 4. April mental auf die Geburt ihres zweiten Kindes vorbereiten wollen.
Allerdings können die 38-Jährige und Ehemann Valentin derzeit nicht mehr tun, als zu warten.
Denn wie die werdenden Eltern via Instagram verraten, lässt sich das Ungeborene Zeit. "Osterbaby wird es wohl bei mir doch nicht sein! Es ist immer noch in meinem Bauch. Morgen gibt es schon der erste CTG im Krankenhaus, wo ich entbinde", schreibt die Russin zu einem kurzen Clip.
Anders als viele Fans ihrer Community vermuten, wirke die 38-Jährige derzeit alles andere als gelassen. Wie sie selbst sagt, falle es ihr ziemlich schwer, zur Ruhe zu kommen.
"Viele schreiben, dass ich so entspannt wirke. Ab dieser Woche gar nicht mehr. Gerade ist auf einmal die Aufregung Tag und Nacht so, so groß, Leute."
Renata Lusin wartet sehnsüchtig auf Baby
Während Papa Valentin sich ebenfalls in Geduld üben muss, kann Tochter Stella (2) die Geburt ihrer kleinen Schwester scheinbar nicht mehr erwarten.
"Sogar Stella sagt: 'Baby komm raus'. Bei Stella kamen die Wehen einen Tag nach ET. Baby Nr. Zwei lässt auf sich wohl warten …", heißt es zum Abschluss des Baby-Updates.
Sich von der Verspätung verrückt machen lassen wolle sich Renata eigener Aussage nach aber nicht. "Wir genießen die Osterzeit und warten sehnsüchtig auf unseren Küken, was immer noch am Brüten ist."
Bereits zu Beginn des Osterwochenendes hatte Renata die Gedanken schweifen lassen und angekündigt, ihren aktuellen Babybauch schon bald sehr zu vermissen.
Sobald Töchterchen Nummer zwei das Licht der Welt erblickt, werden Mama und Papa Lusin die Nachricht mit ihren Followern teilen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Renata Lusin