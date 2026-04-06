Geburtstermin überschritten: Wo bleibt das Baby von "Let's Dance"-Star Renata Lusin?

Düsseldorf - Knapp zwei Wochen nach der spontanen Bekanntgabe des Geburtstermins von Baby Nummer zwei warten Renata (38) und Valentin Lusin (39) weiter aufs zweite Töchterchen.

Renata und Valentin Lusin erwarten aktuell die Geburt ihrer zweiten Tochter. © Rolf Vennenbernd/dpa

Mit der Ankündigung "Mein Entbindungstermin ist schon nächste Woche" hatte sich die ehemalige "Let's Dance"-Tänzerin eigentlich schon am 4. April mental auf die Geburt ihres zweiten Kindes vorbereiten wollen.

Allerdings können die 38-Jährige und Ehemann Valentin derzeit nicht mehr tun, als zu warten.

Denn wie die werdenden Eltern via Instagram verraten, lässt sich das Ungeborene Zeit. "Osterbaby wird es wohl bei mir doch nicht sein! Es ist immer noch in meinem Bauch. Morgen gibt es schon der erste CTG im Krankenhaus, wo ich entbinde", schreibt die Russin zu einem kurzen Clip.

Anders als viele Fans ihrer Community vermuten, wirke die 38-Jährige derzeit alles andere als gelassen. Wie sie selbst sagt, falle es ihr ziemlich schwer, zur Ruhe zu kommen.

"Viele schreiben, dass ich so entspannt wirke. Ab dieser Woche gar nicht mehr. Gerade ist auf einmal die Aufregung Tag und Nacht so, so groß, Leute."