"Let's Dance"-Star überrascht: Renata Lusin verrät Entbindungstermin der zweiten Schwangerschaft

Düsseldorf - Renata Lusin (38) und ihrem Ehemann Valentin (39) steht eine spannende Zeit bevor: Denn ihr zweites Kind soll schon bald zur Welt kommen. Jetzt hat der " Let's Dance "-Star den genauen Termin verraten.

Renata Lusin (38) hat den Entbindungstermin ihrer zweiten Schwangerschaft verraten. © Bildmontage: Instagram/renata_lusin (Screenshots)

Schon länger ist klar gewesen, dass die Geburt während der laufenden Staffel der beliebten RTL-Tanzshow sein werde, doch nun ist auch ein klar, wann genau.

"Mein Entbindungstermin ist schon nächste Woche", verrät die gebürtige Russin zu einem kurzen Videoclip auf ihrem Instagram-Kanal.

Doch die allseits bekannte Profitänzerin beschleicht ein Gefühl, dass ihr zweites Kind nicht in der kommenden Woche auf die Welt kommen werde.

"Ich fühle irgendwie, dass es mindestens eine Woche später sein wird", gibt Renata gegenüber ihren rund 248.000 Anhängern preis.

Der Grund dafür sei, dass ihr Bauch "noch gar nicht so unten" sei und sie auch noch gut auf dem Rücken liegen könne.