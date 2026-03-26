"Let's Dance"-Star überrascht: Renata Lusin verrät Entbindungstermin der zweiten Schwangerschaft
Düsseldorf - Renata Lusin (38) und ihrem Ehemann Valentin (39) steht eine spannende Zeit bevor: Denn ihr zweites Kind soll schon bald zur Welt kommen. Jetzt hat der "Let's Dance"-Star den genauen Termin verraten.
Schon länger ist klar gewesen, dass die Geburt während der laufenden Staffel der beliebten RTL-Tanzshow sein werde, doch nun ist auch ein klar, wann genau.
"Mein Entbindungstermin ist schon nächste Woche", verrät die gebürtige Russin zu einem kurzen Videoclip auf ihrem Instagram-Kanal.
Doch die allseits bekannte Profitänzerin beschleicht ein Gefühl, dass ihr zweites Kind nicht in der kommenden Woche auf die Welt kommen werde.
"Ich fühle irgendwie, dass es mindestens eine Woche später sein wird", gibt Renata gegenüber ihren rund 248.000 Anhängern preis.
Der Grund dafür sei, dass ihr Bauch "noch gar nicht so unten" sei und sie auch noch gut auf dem Rücken liegen könne.
"Let's Dance"-Star Renata Lusin zieht Vergleich zu ihrer ersten Schwangerschaft
"Das war mit Stella anders", zieht die Wahl-Düsseldorferin einen Vergleich, der dafür sorgt, dass der Prozess "einfach so aufregend" sei.
Deshalb will sie von ihren Fans wissen, ob es unter ihren Fans Anhänger gibt, die ebenfalls so gehandelt und ihre Schwangerschaften gegenübergestellt haben.
Apropos zweite Schwangerschaft: Anders als bei der Geburt der heute zweijährigen Tochter Stella kommt es für Papa Valentin zu keiner Überschneidung mit der diesjährigen Ausgabe von "Let's Dance".
Denn der 39-Jährige musste in der 19. Staffel bereits nach der ersten regulären Liveshow mit seiner Tanzpartnerin Sonya Kraus (52) die Segel streichen - und das, obwohl sie nur die viertschlechteste Bewertung erhalten hatten.
Das war vor zwei Jahren anders: dort musste der Profitänzer - als amtierender Titelträger - kurz vor der vierten Ausgabe aussteigen, um seiner Ehefrau bei der Entbindung beizustehen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/renata_lusin (Screenshots)