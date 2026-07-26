Sechs Wochen zu früh gekommen: Erneutes Babyglück für "GNTM"-Model und Bundesligaprofi

Köln - " GNTM "-Bekanntheit Anna Adamyan (30) und Ehemann Sargis (33) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihr kleiner Sohn erblickte am Freitag (24. Juli) das Licht der Welt, knapp sechs Wochen vor dem errechneten Termin.

Am Sonntagabend haben Anna (30) und Sargis Adamyan (33) die Geburt ihres zweiten Sohnes bekannt gegeben. © Bildmontage: Instagram/annaadamyan (Screenshots, 3)

Das hat die Influencerin am Sonntagabend auf ihrem Instagram-Kanal bekannt gegeben. Aktuell ist der kleine Wonneproppen demnach noch auf medizinische Hilfe angewiesen.

Warum ihr Sohn so früh und so plötzlich geholt werden musste, verrät die 30-Jährige zwar nicht.

Allerdings gewährt sie den Fans einen kleinen Einblick in die vergangenen Tage und verrät: "Es war alles nicht so einfach, weshalb wir jetzt etwas Zeit benötigen und vor allem Kraft, um uns zu erholen. Sowohl der Kleine, als auch ich", schreibt die Influencerin und verspricht: "Ich melde mich bei euch in Ruhe und in meinem Tempo zurück."