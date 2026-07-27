"Wie in aller Welt kann man bloß ...": Frau von Ex-Bundesliga-Star schlägt Autoscheibe ein und rettet Hund
San José (USA) - Dass Hunde trotz hochsommerlicher Temperaturen einfach so im Auto zurückgelassen werden, passiert nicht nur in Deutschland regelmäßig. Die Ehefrau des früheren RB-Leipzig-Stars Timo Werner (30) musste genau das jetzt in ihrer neuen Heimat Kalifornien erleben.
"Wie in aller Welt kann man bloß einen Hund bei 30 Grad Außentemperatur im Auto lassen?", fragt Paula Werner (25) in ihrer Instagram-Story entsetzt. Ein kurzer Clip zeigt außerdem einen hechelnden Hund auf der Rückbank eines Autos.
Im nächsten Slide wird deutlich, dass die gebürtige Dresdnerin die Fellnase nicht einfach sich selbst überließ, ihr möglicherweise mit ihrem beherzten Handeln sogar das Leben rettete. Zu sehen ist ein weißes Auto mit auf der Beifahrerseite eingeschlagener Scheibe.
Laut Bild war die Mama einer Tochter am Samstag im Stanford Shopping Center in der Stadt Palo Alto unterwegs, als sie auf einem Parkplatz das in dem Wagen eingesperrte Tier entdeckte.
Zum Glück offenbar rechtzeitig - das hätte auch schlimmer ausgehen können.
"Lasst eure Tiere niemals im Sommer im Auto zurück!", fordert Paula daher alle Tierhalter auf. "Gott sei Dank haben wir ihn gerettet."
Paula Werner rettet Hund, Timo Werner verschießt Elfmeter
Ob sie die Hundehalter und Besitzer des Autos noch angetroffen hat und wie es mit dem Hund nach der Rettungsaktion weiterging, verrät die Tochter des früheren Fußballprofis und heutigen Sportpsychologen Sascha Lense (50) nicht.
Seit Jahresbeginn steht Timo Werner bei den San Jóse Earthquakes unter Vertrag, kam dort bisher in elf Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte vier Tore. Im Mai bremste ihn allerdings eine Muskelverletzung aus, im Anschluss wurde der Ligabetrieb wegen der WM unterbrochen.
Am Samstag stand der Ex-Leipziger gegen LA Galaxy von Beginn auf dem Rasen, wurde aber zum Pechvogel des Spiels: In der Nachspielzeit hätte er sein Team per Elfmeter zum Sieg schießen können - Werner vergab aber, die Partie endete 1:1.
Seine Frau kann ihn hoffentlich etwas trösten. Die beiden leben erst seit seit einigen Monaten in Kalifornien, die gemeinsame Tochter kam im Februar noch in Leipzig zur Welt.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/paulablense