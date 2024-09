Gefängnis-Idylle für Alfons Schuhbeck: Knast-Alltag mit Tieren und Feldern

Landsberg - Der frühere Starkoch Alfons Schuhbeck (75) sitzt derzeit wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe in der Außenstelle Rothenfeld der JVA Landsberg ein. Die Gefängnisdirektorin, Monika Groß, hat nun Einblicke in den Alltag ihres Gefängnisses gegeben.