"General Hospital"-Star Leslie Charleson mit 79 Jahren gestorben

Leslie Charleson starb nach langer Krankheit im Alter von 79 Jahren. © IMAGO / MediaPunch

Wie Frank Valentini, ein ausführender Produzent der bekannten Serie, gegenüber TMZ bestätigte, starb Charleson am Sonntag nach langer Krankheit.

Die Hollywood-Darstellerin begann 1965 im Alter von 19 Jahren mit der professionellen Schauspielerei in der Serie "A Flame in the Wind". Danach war sie in Episoden von "Mannix", "The Wild Wild West", "Barnaby Jones" und weiteren Serien zu sehen.

1977 hatte sie ihren großen Durchbruch, als sie zum ersten Mal die Rolle der Dr. Monica Quartermaine in "General Hospital" übernahm.

Charleson trat in mehr als 2000 Episoden der langjährigen US-amerikanischen Seifenoper auf. Für ihre Rolle war sie viermal für den Daytime Emmy nominiert.

"Genau wie Monica das Herz der Quartermaines war, war Leslie eine geliebte Matriarchin der gesamten Besetzung und Crew", schrieb Valentini. "Ich werde unsere täglichen Gespräche, ihren schnellen Verstand und ihre unglaubliche Präsenz am Set vermissen."