George Clooney über seine Frau: "Besser, wenn ich koche!"

George Clooney (62, l.) und seine Frau Amal (45, r.). (Archivbild) © Ian West/PA Wire/dpa

"Meine Frau ist eine brillante Rechtsanwältin - sie ist eine der besten Anwälte der Welt, sie nimmt es mit dem ISIS und solchen Sachen auf - aber besser, wenn ich das Kochen übernehme, sonst sterben wir alle", sagte Clooney auf dem roten Teppich gegenüber "Extra".

So sei der 62-Jährige auch in diesem Jahr für das Festmahl an Weihnachten verantwortlich. "Ich werde einen Weihnachts-Truthahn zubereiten", verriet er im Rahmen der Premiere seines neuen Films "The Boys in the Boat".

Clooney wirkte in dem Streifen als Produzent und Regisseur mit. Mit zwei Zwillingen (beide 6) daheim sei ihm diese Rolle deutlich lieber, als selbst vor der Kamera zu stehen.

Was auf den Wunschzetteln von seinen Kindern Ella und Alexander steht, verriet der "Ocean's Eleven"-Darsteller zwar nicht, dafür aber, dass die beiden noch keinen Schimmer davon hätten, wie bekannt ihr Papa eigentlich ist. In der Schule hätten ihnen Mitschüler erzählt, dass ihr Vater berühmt sei, woraufhin Clooney bloß fragte: "Wo hast du das denn gehört?".