Ist Georgina Fleur wieder Mama geworden? Reality-Star mit Baby auf dem Arm!

Georgina Fleur (33) könnte sich noch mehr Kinder vorstellen. © Britta Pedersen/dpa

Im August 2021 erblickte Georginas erstes Kind das Licht der Welt. Seitdem hat sich das Leben der einstigen Skandalnudel um 180 Grad gedreht. Statt wilder Partys und Champagner stand plötzlich Windeln wechseln und Stillen auf dem Plan. Doch es scheint, als würde sich Georgina in ihrer Rolle als Mutter ziemlich wohlfühlen.

Auf Instagram postete die 33-Jährige jetzt eine Reihe von Bildern aus einem Krankenhaus, auf denen sie ein Baby auf dem Arm hält. Da stellt sich direkt die Frage: Ist die gebürtige Heidelbergerin etwa zum zweiten Mal Mutter geworden? Die Antwort lautet: Nein! Bei dem Neugeborenen handelt es sich um das Kind einer Freundin.

Trotzdem ließ Georgina durchblicken, dass sie sich durchaus noch weitere Kinder gut vorstellen könnte:

"Ich musste mich an die Zeit zurückerinnern, als ich das erste Mal mein Baby in den Armen gehalten habe, dieses Gefühl ist unbeschreiblich schön und nicht in Worte zu fassen. Ich will unbedingt auch noch ein Baby oder mehrere."