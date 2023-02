Hat Georgina Fleur wieder einen neuen Freund? Reality-Star gibt brisanten Hinweis auf Instagram

Dubai - Hat Georgina Fleur (32) wieder Schmetterlinge im Bauch? Die 32-Jährige heizte in einer Fragerunde auf Instagram nun die Gerüchteküche um einen möglichen neuen Liebhaber an.

Bisher dreht sich im Leben von Georgina (32) fast alles um ihre geliebte Tochter. © Screenshot/Instagram/georginafleur.tv

Georgina Fleur hatte es in der Vergangenheit in Sachen Liebe wirklich nicht einfach: Mit ihrem Ex-Partner Kubilay Özdemir (42) führte die rothaarige Schönheit eine turbulente On-Off-Beziehung, welche letztlich in einem dramatischen Rosenkrieg endete.

Immer wieder eskalierte es zwischen den beiden, sogar Gewalt und Handgreiflichkeiten waren im Spiel. Zuletzt sorgte Georgina mit einem dicken blauen Auge wieder einmal für Aufsehen. Kurz nach ihrem Geburtstag soll die 32-Jährige von ihrem Ex erneut krankenhausreif geschlagen worden sein.

Kubilay habe sie mit blanken Fäusten attackiert, als sie ihm verweigerte, im betrunkenen Zustand die gemeinsame Tochter zu sehen. Der 42-Jährige gab die Prügelattacke zu, behauptete aber, nur einmal zugeschlagen zu haben.

Bei ihr persönlich habe sich der gebürtige Türke angeblich bisher nicht dafür entschuldigt.