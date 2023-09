Anna Heiser packt aus: Mehrfach Rückkehr nach Deutschland geplant - Das hat sie an Gerald fertig gemacht

Namibia - Friede, Freude, Eierkuchen in der Ehe von Anna (33) und Gerald Heiser (38)? Von wegen! Am Sonntagabend platzt es aus der ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin geradezu heraus. Immer wieder habe sie Namibia verlassen und nach Deutschland zurückkehren wollen. Eine bestimmte Sache habe sie an Gerald besonders "fertig gemacht".

Inzwischen sind die Heisers eine glückliche Familie. Doch zuvor will Anna Heiser (33) erhebliche Zweifel gehabt haben. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/anna_m._heiser

Für Fans von Anna Heiser ist es fast schon ein Ritual. Oft meldet sich die Auswanderin am Sonntagabend mit einem neuen Instagram-Post, in dem sie private Einblicke gibt. Diesmal hat es ihre Nachricht allerdings wirklich in sich.

So schreibt sie [Rechtschreibung in allen Zitaten übernommen]: "Das Jahr zwischen unserem Kennenlernen und der Hochzeit war sehr turbulent. Wir wurden durch die Strömung der Geschehnisse getrieben - große Gefühle, schnelle Verlobung, heimliche Hochzeit 5 Monate nach dem Kennenlernen, Geralds Krankheit, Liebe auf Entfernung, Umzug an das andere Ende der Welt, zwei weitere Hochzeiten und das ganze in Begleitung von Kameras."

Beide hätten Vollzeit gearbeitet und kaum Zeit gehabt, über das Geschehene nachzudenken. "Wir klammerten beide an dem Gefühl, dass wir zueinander gehören, ohne uns wirklich zu kennen", so die gebürtige Polin.

Am Morgen nach ihrer polnischen Trauung sei sie völlig überwältigt gewesen. Weinend habe sie mit ihrer Mutter zusammengesessen. "Ich hatte Angst davor, ob es die richtige Entscheidung gewesen ist, alles hinter mir zu lassen, ich hatte Angst vor der Zukunft."

Doch es kommt noch schlimmer.