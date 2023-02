Anna Heiser schwärmt von Sohn Leon: So viele Sprachen versteht der Zweijährige schon!

Namibia - Am Donnerstagmorgen wandte sich "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser (32) an ihre Follower auf Instagram und berichtete in einer kurzen Fragerunde aus ihrem Leben mit Ehemann Gerald (37) und den Kindern Leon (2) und Alina Marikka (2 Monate). Dabei zeigte sie sich besonders stolz auf ihren zweijährigen Sohn.

Anna Heiser (32) eröffnete eine neue Fragerunde auf Instagram! © Bildmontage: Instagram/Screenshot/anna_m._heiser (3)

Nachdem sich ein Fan der Auswandererfamilie danach erkundigt hatte, wann die nächste Folge von "Goodbye Deutschland: Liebe bis ans Ende der Welt" ausgestrahlt werden würde – am 10. März – und wie Anna mit dem Linksverkehr in Namibia klarkäme – mittlerweile echt gut –, wollte ein Follower wissen, ob Leon schon ein paar Worte sprechen kann und ob Anna vorhat, ihm ihre Muttersprache beizubringen.

Daraufhin begann die Wahlnamibierin zu schwärmen: "Leon redet schon relativ viel. Er baut kurze Sätze und kann die für uns verständlichen Geschichten erzählen", erklärte sie und fügte scherzhaft hinzu: "Wahrscheinlich verstehen die nur wir!"

Außerdem haben sie und Gerald sich dafür entschieden, den Jungen viersprachig aufzuziehen. Somit versteht Leon in seinem zarten Alter bereits beachtliche vier Sprachen: Deutsch, Polnisch, Afrikaans und Damara!

Auf die Frage, ob Töchterchen Alina gestillt wird, erklärte Anna: "Ja, ich stille Alina! Und das klappt zum Glück sehr gut!"

Da jedoch bald eine Operation für die Momfluencerin ansteht (bisher verriet sie nicht, um was für einen Eingriff es sich handelt), wird sie das Mädchen schon bald an die Flasche gewöhnen müssen – damit sie auch in der Zeit, in der Mama im Krankenhaus ist, problemlos versorgt werden kann.