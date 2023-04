Anna Heiser und ihr Gerald verkünden Familien-Veränderung: "War eine spontane Entscheidung"

"Wir sind jetzt zuhause und haben uns tatsächlich für einen kleinen Welpen entschieden", berichtete die 32-Jährige voller Freude, während ihr Ehegatte in die Kamera grinste.

Wie Anna und Gerald am Abend nämlich auf dem Account der Wahl-Namibianerin mitteilten, haben sie den niedlichen Vierbeinern einfach nicht widerstehen können!

Was ihre Fans zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten: Daraufhin sollten Taten folgen!

In ihrer Instagram-Story teilte die Momfluencerin ein Bild der unzähligen drolligen Welpen und betitelte es mit den Worten "Ich glaube, wir brauchen einen neuen Hund".

Am Samstag waren die Sprösslinge der Heisers zu einem Kindergeburtstag eingeladen, bei dem auch eine Hundemama mit ihren Babys anwesend war. Und die hatten es Anna und ihren Lieblingen wirklich angetan!

Auf Instagram machten Anna (32) und Gerald (37) die aufregenden Neuigkeiten bekannt. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/anna_m._heiser (2)

Zwar wohnen auf der Farm der Heisers bereits zwei Hunde. Diese sind jedoch schon sehr alt und "früher oder später hätten wir uns [sowieso] einen Hund geholt", gab Anna weiterhin an.

In vier Wochen ist es dann endlich so weit und das neue Familienmitglied – eine Mischung aus einem Rottweiler und einem Bayrischen Gebirgsschweißhund – wird in das Zuhause der Familie einziehen können.

Nun heißt es abwarten und hoffen, dass sich der kleine Frechdachs gut in seinem neuen Fürimmer-Körbchen einleben wird. Anna machte sich darum jedoch keine allzu großen Sorgen: "Es wird ein toller Hund sein!"

Ganz aufgeregt dürfte derzeit vor allem Sohnemann Leon sein! Wie die Zweifachmama weiterhin berichtete, war er nämlich derjenige, der sich den Welpen aussuchen durfte!