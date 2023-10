Sohn (2) fragt Anna Heiser immer wieder, wo sein toter Kater ist: So rührend fällt ihre Antwort aus

Namibia - Vor gut zwei Wochen zeigte sich Anna Heiser (33) tief betroffen auf Instagram, nachdem sie den Familienkater Shuffels einschläfern lassen hatte. Insbesondere in ihrer Story waren herzzerreißende Statements der ehemaligen " Bauer sucht Frau "-Teilnehmerin zu lesen.

Doch dann habe Leon sie exakt zwei Wochen später plötzlich gelöchert. Am Montag schrieb die zweifache Mutter [Rechtschreibung in allen Zitaten übernommen] : "'Mama, wo ist Shuffels?'- diese Frage wurde heute vom Leon drei mal gestellt."

Nur an dem Tag, an dem der Stubentiger eingeschläfert wurde, habe der Kleine ein einziges Mal nach Shuffels gefragt, schrieb die gebürtige Polin. Danach sei nichts mehr nachgekommen.

"Auch wenn es sich 'nur' um ein Haustier handelt, war Shuffels für Leon schon immer da gewesen. Und auf ein Mal ist er weg. Wo ist er denn hin?", so die 33-Jährige.

Sie habe nicht gewusst, wie sie es in Worte fassen sollte: "Also habe ich meinem Sohn erzählt, dass unser geliebter Kater jetzt bei den Sternen ist. Dass wenn er abends einen hellen Stern am Himmel sieht, ist es der Shuffels."

Sie habe keine Ahnung, ob es richtig oder falsch gewesen sei, denn sie wisse nicht, wie man kleine Kinder mit dem Tod konfrontiert. "Aber als Leon vorhin einen Stern gesehen hat, hat er mit seinem kleinen Finger auf ihn gezeigt und ganz leise 'Shuffels' geflüstert", so die Influencerin.

Es scheint, als habe Anna Heiser instinktiv den richtigen Ton getroffen.