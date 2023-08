Will sie kein Kind mehr? Anna Heiser gibt rührenden Entschluss bekannt!

Namibia - Mit einem emotionalen Paukenschlag meldet sich Anna Heiser (33) am Sonntagabend bei ihren Fans. Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin hat wieder eines ihrer Instagram-Postings im Gepäck, in denen sie tiefe Einblicke in ihr Seelenleben gewährt. Diesmal ist das Thema besonders bewegend: So verrät die Frau von Farmer Gerald (38) wie ihre weitere Familienplanung aussieht!