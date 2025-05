Gérard Depardieu wegen sexueller Belästigung verurteilt!

Paris - Lange zog sich der Prozess, nun ist es entschieden: Das Strafgericht in Paris hat Gérard Depardieu (76) am Dienstag der sexuellen Nötigung für schuldig befunden. Bei der Urteilsverkündung war der Film-Star jedoch gar nicht vor Ort.

Gérard Depardieu (76) wurde zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. © Thibault Camus/AP/dpa

Der Franzose erhielt eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten, wie die Deutsche Presseagentur berichtet. Das Urteil sei allerdings noch nicht rechtskräftig, gegen dieses könne Berufung eingelegt werden.

Zudem soll Depardieu in das französische Register für Sexualtäter aufgenommen werden.

Der "Asterix und Obelix"-Schauspieler soll 2021 bei den Dreharbeiten von "Les Volets Verts" ("Die grünen Fensterläden"), ein Film von Regisseur Jean Becker (92), zwei Frauen unsittlich berührt und dabei obszöne Bemerkungen gemacht haben.

Demnach habe er damals eine Dekorateurin (54) festgehalten und sie am Bauch und an ihren Brüsten begrapscht. Zuvor soll er "Bei der Hitze kriege ich keinen mehr hoch" gerufen haben. Auch eine 34-jährige Regie-Assistentin wirft dem 76-Jährigen sexuelle Belästigung am Set vor.

Während der Anhörungen im Prozess, der schon im Oktober vergangenen Jahres hätte starten sollen und erst im März losging, beteuerte der "102 Dalmatiner"-Darsteller immer wieder seine Unschuld.

Seine Anwältin plädierte dafür, die Anklage gegen ihn fallen zu lassen. Richter Thierry Donard war jedoch wenig überzeugt von Depardieus Unschuldserklärungen.