Nach tragischem Tod: Exfreundin von Liam Payne (†31) offenbart letzte Urlaubsfotos

Um Liam (†31) zu ehren, hat sie sich entschlossen, die Bilder zu veröffentlichen. © Screenshot/Instagram/kateecass

Heute sieht Kate diese Fotos mit anderen Augen.

Um ihn zu ehren, hat sie sich entschlossen, sie zu veröffentlichen – unbearbeitet und ungefiltert.

"Also poste ich sie heute. Für dich, Liam. So wie sie sind. Ungefiltert, unbearbeitet. Einfach ich. So wie du mich gesehen hast. Ich vermisse dich. Ich liebe dich. Für immer", schreibt sie am Ende des Beitrags.

Kates Worte und die dazugehörigen Fotos bewegen viele ihrer Follower. Besonders vor dem Hintergrund, dass nur wenige Tage zuvor bekannt wurde, dass sie wohl keinen Anspruch auf Liams Erbe hat.

Da der Sänger anscheinend kein Testament hinterlassen hat, fällt sein Vermögen von rund 28,5 Millionen Euro gesetzlich an seinen achtjährigen Sohn Bear.

Dessen Mutter wurde inzwischen offiziell mit der Verwaltung des Nachlasses beauftragt.