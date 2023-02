Beauty-Beichte: So sehr schwört Gerda Lewis auf Botox

Köln – Botox gilt als umstrittenes Nervengift: Die einen lieben es, die anderen hassen es. Influencerin Gerda Lewis (30) schwört auf die Schönheits-Spritze. Am Wochenende sprach sie offen über ihre Erfahrungen.

Gerda Lewis (30) teilte Vorher-Nachher-Bilder. Vor fünf Jahren (linkes Bild) habe sie noch kein Botox genutzt. © Montage: Screenshot/Instagram/gerdalewis

"Meiner Meinung nach ist Botox das beste Mittel gegen Falten", fiel die 30-Jährige mit der Tür ins Haus, nachdem ein Fan sie nach ihren Erfahrungen gefragt hatte.

"Was denkt ihr, warum ich mit Anfang 30 noch faltenfrei bin?", stellte sie die offenbar rhetorische Frage. Vor mehr als fünf Jahren habe sie in ihrem Gesicht "starke Mimikfalten" entdeckt. Insbesondere um die Nase und an der Stirn. Gerda teilte dazu ein Vergleichsfoto und ging offen mit ihrer Liebe zum Botox um.

Durch das Botox seien genau diese Falten nicht tiefer geworden und fielen nun weniger auf. "Das ist der Grund, warum man präventiv arbeiten sollte. Damit man nicht mit 40/50 erst anfängt, alles zu glätten, sondern damit man es gar nicht erst bekommt", stellte sie ihre Sicht auf die Dinge klar.

Allerdings merkte sie auch an, dass der Gang zum Schönheitsarzt nicht für jedermann geeignet sei.

"Man muss überhaupt keine Eingriffe machen, wenn man es nicht möchte", betonte sie.