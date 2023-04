Urlaubs-Flirts in Miami? Ex-"Bachelorette" Gerda Lewis spricht über ihren Beziehungs-Status

Miami - In Miami ließ sich Gerda Lewis (30) in der vergangenen Woche die Sonne auf den Körper scheinen. Die einstige " Germany's Next Topmodel "-Beauty blieb an der Südspitze Floridas allerdings nicht von datewilligen Männern verschont.

Gerda Lewis (30) genoss die Sporteinheiten unter der Sonne in Florida. © Montage: Screenshot/Instagram/gerdalewis

Gerda machte sich 2018 als "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin einen Namen. Allerdings flog sie relativ schnell aus der Show - für Model-Mama Heidi Klum (49) war sie damals zu sexy. 2019 tauchte sie wieder im Fernsehen auf und verdrehte 22 Männern als "Bachelorette" den Kopf.

Für eine kurze Zeit war sie die Frau an der Seite von Gewinner Keno Rüst. Ihre Beziehung hielt jedoch nur einige Monate - seither ist nur wenig über das Dating-Leben der Influencerin bekannt.

Doch ihre Fans geben nicht nach und entlocken der Gründerin einer Modemarke regelmäßig Informationen zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus. So auch in dieser Woche, als ein Fan wissen wollte, ob die 30-Jährige während ihres Urlaubs von anderen Männern angesprochen wurde.

"In Miami wird, denke ich, jede Frau angequasselt", begann Gerda zu erzählen. An eine Situation erinnere sie sich noch ganz genau. Mit ihrer Freundin saß sie in einem Restaurant direkt an der Straße, als direkt vor ihnen ein Lamborghini Urus gehalten habe. Kaufpreis? 224.000 Euro aufwärts.

"Steigt ein blonder Typ aus der Beifahrerseite aus und fragt, ob er sich zu uns setzen darf. Ich so: 'No, please leave'. Dann ist er aufgestanden und zurück in das Auto, und die sind weggefahren", erzählte Gerda ihren Followern von der seltsamen Begegnung.