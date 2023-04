Gerda Lewis kauft neue Möbel, doch es gibt ein Problem: Hilfe kommt von unerwarteter Seite

Köln - Gerda Lewis (31) verändert aktuell sehr viel in ihrem Leben, zunächst ihre Haare und nun ihre Wohnungseinrichtung. Doch mit ihrem neuen Tisch hatte die Ex-" Bachelorette " einige Probleme.

Gemeinsam packten die Single-Frau und der Arbeiter das Tischbein aus, doch die dazugehörige Marmorplatte ließ sich auch mit zwei Leuten nicht so einfach heben, da "sie super schwer war".

Zunächst ging Gerda in ihre Wohnung und ließ den Tisch draußen stehen. Doch dann klingelte es an ihrer Tür. Dort stand überraschende Unterstützung parat. "Das war einer, der hier arbeitet und hat gefragt, ob er mir helfen kann", ließ die Influencerin ihre Zuschauer wissen. "Ich war natürlich super dankbar."

Dieser war allerdings sehr unhandlich verpackt und zudem sehr schwer. Daher fragte die 31-Jährige ihre gut eine Million Follower: "Mein Tisch ist da - guess what ich stehe vor der Herausforderung: wie kriege ich ihn in meine Wohnung?"

Die einstige " Germany's Next Topmodel "-Kandidatin war baff, als sie vor ihrer Haustüre stand. Denn vor dem Eingang stand ihr neuer Esszimmertisch, den sie sich bestellt hatte.

Influencerin Gerda Lewis (31) war baff, als sie den verpackten Tisch vor ihrer Wohnung sah. © Screenshot/Instagram/gerdalewis

Denn der Arbeiter organisierte noch einen weiteren Kollegen, doch auch zu dritt bekamen sie die Platte nicht angehoben, sodass "noch ein dritter kommen musste", um den neuen Esszimmertisch der Kölnerin in ihre Wohnung zu schleppen.

Dort bauten die drei Männer dem Fitnessmodel das Möbelstück auch noch zusammen. "Die haben mir einfach aus Nettigkeit die Platte darauf gelegt. Und ich war so, so, so dankbar, dass sie mir das angeboten haben von sich aus", freute sich die Ex-"Bachelorette".

Aus Dankbarkeit gab sie den Arbeitern dann "natürlich Trinkgeld. Nicht zu wenig auf jeden Fall, weil das war schon wirklich ein Brocken. Ich sag euch, der Tisch ist so schwer, der darf niemals diese Wohnung verlassen", sagte Gerda mit einem Lachen.