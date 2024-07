Gerda Lewis offen und ehrlich: Das hat sie aus ihren vorherigen Beziehungen gelernt

Gerda Lewis (31) hat über ihre Beziehung zu Jannik Kontalis (27) gesprochen. © Bildmontage: Instagram/gerdalewis (Screenshots)

"Wir wollen das nicht mehr so krass in die Öffentlichkeit ziehen. Ich weiß das ja auch aus vorherigen Beziehungen: Je mehr du deine Beziehung in die Öffentlichkeit ziehst, desto mehr Leute urteilen über deine Beziehung und denken, sie wissen ganz genau, wie alles abläuft, und wissen alles besser", erklärt die gebürtige Litauerin in einem Gespräch mit RTL.

Für das Paar fühle es sich einfach besser an, gewisse Dinge privat zu halten. "So ist es für uns einfach am schönsten. Wir streiten nicht, wir haben keine Diskussionen", führt die 31-Jährige weiter aus.

Zudem sei es so einfach superharmonisch und deswegen wolle man das auch so beibehalten. Dies sei auch der Grund, warum man sich erst jetzt öffentlich auf einem roten Teppich gezeigt habe.

Doch auch die beste Beziehung muss ab und an mal Streitigkeiten aushalten, wie Jannik verrät: "Ich glaube, die einzigen Streitigkeiten gibt's bei Kartenspielen wie Monopoly Deal. Das ist mittlerweile Standard bei uns."