Gerda Lewis rettet Hund von Straße und verhindert Schlimmeres: "Hätte überfahren werden können"

"Leute, ihr wisst nicht, was passiert ist", begann die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin ihre Instagram-Story, während sie durchnässt im Auto saß.

Gerda Lewis liebt Hunde über alles und ist selbst Frauchen eines Vierbeiners. © Screenshot/Instagram/gerdalewis

Nach kurzer Zeit folgte dann hingegen die Entwarnung: Der Besitzer hatte ausfindig gemacht werden können. Allerdings sei er ziemlich unbeeindruckt von seinem ausgebüxten Hund gewesen, so Gerda.

Es sei eine Katastrophe gewesen. Alle anderen Autofahrer hätten die Kreuzung passiert, ohne anzuhalten. Ein einziger Autofahrer sei ebenfalls aus seinem Wagen gestiegen und habe an einer nächstgelegenen Tür geklingelt. Dort sei dann ein Mann in Richtung Straße gelaufen, um den Hund einzusammeln. Der Mann "kam schon so schluffig raus", erinnerte sich Gerda am Abend und war von dessen Gleichgültigkeit geschockt.

Immerhin hätte eines der zahlreichen Autos den Hund überfahren können, malte es sich die Beauty aus. Am liebsten hätte Gerda den Hund mitgenommen, wie sie gestand. "Aber du kannst ja nicht einfach einen Hund entführen", zügelte sie ihre Gedanken.

Als bekennende Hundeliebhaberin und Frauchen eines Hundes schien der Anblick für die Influencerin alles andere als leicht gewesen zu sein. Bleibt zu hoffen, dass der Ausreißer nicht noch einmal abhaut.