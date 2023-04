Kurioser Fauxpas: Ex-"Bachelorette" Gerda Lewis weint vor Schmerzen

Trotz der großen Schmerzen hielt die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin tapfer durch und aß weiter, sodass sie "Tränen in den Augen" hatte.

Doch weit gefehlt, wie Gerda weiter erzählte: "Leute, diese Soße hat meinen Mund so weggeflemmt. Ich hatte hier oben, meine ganze Lippe auf, weil es so scharf war."

Am späten Abend holte sich Gerda noch einen Döner, der für reichlich Schmerzen bei ihr sorgte. "Die Soße war so scharf! Ich wollte scharf haben, aber sie meinte noch zu mir, die Soße ist sehr, sehr scharf, aber da war sie schon drauf", erklärte das Fitnessmodel ihren Fans.

Die 31-Jährige war am gestrigen Freitagabend mit Freunden unterwegs. "Ich komm heute noch nicht ganz in die Gänge, denn wir waren gestern noch aus und ich war echt sehr spät im Bett, ich glaube nach drei", teilte die Ex-"Bachelorette" ihren knapp eine Million Followern mit.

Das Fitnessmodel wurde einst durch "Germany's Next Topmodel" bekannt. © Screenshot/Instagram/gerdalewis

Wegen der scharfen Soße konnte die 31-Jährige "die Hälfte des Döners" nicht schmecken, "weil es so scharf war. Aber es war irgendwie gleichzeitig so lecker, dass ich nicht aufhören konnte es zu essen."

Aber das Fitnessmodel überstand den kuriosen Fauxpas ohne große Verletzungen und freute sich stattdessen über den gelungenen Freitagabend: "Es war so ein schöner Abend und heute Abend gehen wir nochmal essen, um den Geburtstag meiner Freundin das dritte Mal nachzufeiern, aber auf ganz entspannt", so Gerda, denn sie müsse am morgigen Sonntag zur FIBO, wo sie ganz früh aufstehen muss.

Es bleibt zu hoffen, dass sie beim heutigen Abendmahl nicht wieder zum scharfen Döner greift und Gerda die Schmerzen erspart bleiben.