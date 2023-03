Pech während Gerda Lewis' Miami-Urlaub: Handy kaputt und Kreditkarte weg

Gerda Lewis (30) genießt ihren Miami-Urlaub in vollen Zügen. © Montage: Screenshot/Instagram/gerdalewis

Derzeit urlaubt die einstige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin in Miami und lässt sich die Sonne an der Südspitze Floridas auf den Körper scheinen. Zwischen gutem Essen, Sport und trägen Nachmittagen am Strand, geht die 30-Jährige unter anderem noch gern shoppen oder heizt mit dem Jetski über das Wasser.

Leider geschah ausgerechnet bei der wilden Fahrt auf dem Meer ein Unglück: Die Influencerin sprang, ohne nachgedacht zu haben, mit ihrem Handy vom Jetski ins Wasser. Ihr Smartphone hatte sie dabei an einer Kette um den Hals gehängt, wo es völlig in Vergessenheit geraten war. Die Wasserschutzhülle konnte leider auch nicht mehr viel ausrichten und Gerda meldete sich am Abend mit traurigen Nachrichten bei den Fans: Ihr Handy gehe nicht mehr an.

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass ein Handy der Kölnerin durch Wasser zerstört wurde. Im vergangenen Griechenland-Urlaub hatte sie ihr vorheriges Smartphone ertränkt - alle Daten waren futsch, ein neues iPhone musste her.

Diesen Fehler wollte die 30-Jährige nicht noch einmal begehen, weswegen sie kurzerhand mit zwei Mobiltelefonen in die USA reiste. Ganz nach dem Motto: Man weiß ja nie!