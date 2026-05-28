"Gesicht wacht erst um 9 Uhr auf": Supermodel macht Erkrankung öffentlich
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Los Angeles - Frühmorgens ein Fotoshooting mit Cindy Crawford (60)? Undenkbar! "Ich kann aufstehen, wann immer ihr wollt, aber mein Gesicht wacht erst um 9 Uhr auf", erklärte sie dem "People"-Magazin.
Der Grund dafür ist Blepharoptosis, eine Krankheit, bei der eines oder beide der oberen Augenlider herabhängen.
Nach ihrem 50. Geburtstag stellte sie erste Veränderungen fest: "Ich konnte auf der Kamera sehen, dass meine Augen einfach nicht mehr so strahlend wirkten wie früher."
Visagisten mussten ihre Lider immer mehr hochheben, "um das Make-up dort aufzutragen".
Abhilfe schafften verschreibungspflichtige Augentropfen, die die Muskulatur im Lid stimulieren und es somit anheben.
Titelfoto: dpa | Leonardo Munoz