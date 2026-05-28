"Gesicht wacht erst um 9 Uhr auf": Supermodel macht Erkrankung öffentlich

Los Angeles - Frühmorgens ein Fotoshooting mit Cindy Crawford (60)? Undenkbar! "Ich kann aufstehen, wann immer ihr wollt, aber mein Gesicht wacht erst um 9 Uhr auf", erklärte sie dem " People "-Magazin.

Cindy Crawford (60) hielt ihre Erkrankung bislang geheim. (Archivbild) © dpa | Leonardo Munoz

Der Grund dafür ist Blepharoptosis, eine Krankheit, bei der eines oder beide der oberen Augenlider herabhängen.

Nach ihrem 50. Geburtstag stellte sie erste Veränderungen fest: "Ich konnte auf der Kamera sehen, dass meine Augen einfach nicht mehr so strahlend wirkten wie früher."