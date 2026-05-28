RTL-Moderatorin Laura Papendick im Baby-Fieber: Es wird ein ...

Köln - Laura Papendick (37) hat im Februar ihre erneute Schwangerschaft verkündet. Jetzt hat die RTL -Moderatorin auch das Geschlecht des Ungeborenen preisgegeben.

RTL-Moderatorin Laura Papendick (37) hat das Geschlecht ihres zweiten Kindes preisgegeben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Gemeinsam mit ihrem Partner, dem Ex-"Bachelorette"-Kandidaten Alexander Hindersmann (37), erwartet die Sportjournalistin ihr zweites Kind.

Ihrer Community wollte Laura auch nicht vorenthalten, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird.

"It's a boy", ist auf einem Schild zu lesen, welches sie in einem Instagram-Video gemeinsam mit ihrem Partner sowie dem gemeinsamen Sohn zum Vorschein bringt.

Doch nicht nur die Frage des Geschlechts brennt den rund 90.000 Instagram-Anhängern auf der Zunge, sondern auch andere Themen beschäftigen ihre Fans. Erstaunlich offen lässt sich die 37-Jährige auf die Fragen ihrer Community ein.

Unter anderem ist Thema, wie schnell sie nach der Geburt wieder arbeiten wolle. "Ich werde 8 Wochen nach der Geburt wieder einsatzbereit sein", verrät Laura ihren ambitionierten Plan auf Nachfrage.

Das habe sie allerdings vor allem ihrem Traummann zu verdanken. "Ich habe einen tollen Mann an meiner Seite, der mich da komplett unterstützt und auch bei unserem ersten Kind das super hinbekommen hat", schwärmt die RTL-Moderatorin.