Gesichtshälfte seit einer Woche gelähmt: Curvy-Model Angelina Kirsch gibt Update

Neumünster - Knapp eine Woche ist es her, dass das Model Angelina Kirsch ( 35, " The Taste " ) mit einer halbseitigen Gesichtslähmung aufgewacht ist. Wie geht es ihr inzwischen?

Seit sieben Tagen leidet Angelina Kirsch (35) nun bereits unter ihrer halbseitigen Gesichtslähmung. © Screenshot/Instagram/angelina.kirsch (Bildmontage)

Am Sonntag meldete sich die 35-Jährige bei ihren Fans und zeigte dabei einmal mehr ihre optimistische Einstellung.

Denn entgegen erster ärztlicher Prognosen habe das Kortison bei ihr bislang noch nicht richtig angeschlagen. In ihrer Gesichtsmimik sei zumindest noch keine Verbesserung zu erkennen. "Heute ist Tag sieben mit meiner Faszialisparese", begann Angelina ihre Instagram-Story. Und weiter: "Gesicht tut noch weiter nichts auf der linken Seite. Macht aber nichts."

Sie habe zumindest die Hoffnung, dass ihr Körper nun doch etwas auf das ihr verabreichte Kortison reagiere - denn: Sie habe in der Nacht fast gar nicht schlafen können. "Ich nehme das positiv!", so Angelina. "Wir üben uns weiter in Geduld!"

Schließlich hatte ihr Hausarzt ihre Kortison-Dosis zum Wochenende noch einmal erhöht, nachdem Angelina in den ersten Tagen offenbar noch gar nicht darauf reagiert hatte.