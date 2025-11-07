Geständnis von RTL-Moderatorin: Steffi Brungs und Gatte Chris Wackert legen Ehe-Pause ein

Köln - Insgeheim gelten die beiden Moderatoren Chris Wackert (36) und Steffi Brungs (36) als Promi-Traumpaar. Doch die beiden mussten schon einiges durchmachen, was zu einer Beziehungspause geführt hat.

"Nicht, weil wir uns nicht mehr geliebt haben. Daran gab es eigentlich nie Zweifel. Wir wussten immer, wir werden uns nicht trennen. Aber wir brauchen jetzt diese Pause, um den Resetknopf zu drücken", verrät Steffi in einem Gespräch gegenüber ihres Heimatsenders RTL.

In dieser Zeit habe dann auch ihr Mann mit einer Therapie angefangen. Und beide hätten sich neu sortiert und daraus wieder Kraft schöpfen können.

Aber warum 'auch'? Bereits zu Beginn ihrer Liaison wurde bei der 36-Jährigen eine mittelschwere Depression diagnostiziert, weshalb sich die gebürtige Siegburgerin für drei Jahre in Therapie begab. In der schweren Zeit machte ihr Partner ihr dann einen Heiratsantrag.

Für Steffi schwer zu verstehen. "Wie kann der mich jetzt heiraten wollen?", habe sich die RTL-Moderatorin damals gefragt, wie sie in ihrem neuen gemeinsamen Podcast "TraumBar" preisgibt.

Allerdings sei für Chris klar gewesen, dass die 36-Jährige die Richtige ist, weshalb er ihr klargemacht habe, dass sie mit "den schweren Zeiten beginnen".