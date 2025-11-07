Geständnis von RTL-Moderatorin: Steffi Brungs und Gatte Chris Wackert legen Ehe-Pause ein
Köln - Insgeheim gelten die beiden Moderatoren Chris Wackert (36) und Steffi Brungs (36) als Promi-Traumpaar. Doch die beiden mussten schon einiges durchmachen, was zu einer Beziehungspause geführt hat.
"Nicht, weil wir uns nicht mehr geliebt haben. Daran gab es eigentlich nie Zweifel. Wir wussten immer, wir werden uns nicht trennen. Aber wir brauchen jetzt diese Pause, um den Resetknopf zu drücken", verrät Steffi in einem Gespräch gegenüber ihres Heimatsenders RTL.
In dieser Zeit habe dann auch ihr Mann mit einer Therapie angefangen. Und beide hätten sich neu sortiert und daraus wieder Kraft schöpfen können.
Aber warum 'auch'? Bereits zu Beginn ihrer Liaison wurde bei der 36-Jährigen eine mittelschwere Depression diagnostiziert, weshalb sich die gebürtige Siegburgerin für drei Jahre in Therapie begab. In der schweren Zeit machte ihr Partner ihr dann einen Heiratsantrag.
Für Steffi schwer zu verstehen. "Wie kann der mich jetzt heiraten wollen?", habe sich die RTL-Moderatorin damals gefragt, wie sie in ihrem neuen gemeinsamen Podcast "TraumBar" preisgibt.
Allerdings sei für Chris klar gewesen, dass die 36-Jährige die Richtige ist, weshalb er ihr klargemacht habe, dass sie mit "den schweren Zeiten beginnen".
Steffi Brungs sieht sich und Chris Wackert nicht als Traumpaar.
Doch die schlechten Nachrichten rissen nicht ab: Kurz nach der romantischen Hochzeit auf Hawaii folgte der nächste Schicksalsschlag. Bei der Sportjournalistin wurde Gebärmutterhalskrebs festgestellt!
Trotzdem hat ihre Liebe gehalten, und sie sind heute noch zusammen. "Das Wichtigste ist, als Paar nie mit der Kommunikation aufzuhören", erklärt Steffi das Erfolgsgeheimnis ihrer Ehe und führt aus: "Ich glaube auf jeden Fall, dass diese schwierigen Zeit unsere Ehe ganz besonders stark gemacht hat."
Als Traumpaar sieht die 36-Jährige sich und ihren Gatten aber nicht. "Mein Mann und ich wurden die letzten Jahre immer wieder als absolutes Traumpaar bezeichnet, und das sind wir, wenn wir mal ganz ehrlich ist, einfach nicht", so die Moderatorin.
Auch sie seien nicht perfekt - und das wollen sie auch gar nicht sein. Und genau wie jedes andere Paar hätten auch Steffi und Chris ihre Struggles und Probleme.
