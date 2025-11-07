Kryptische Botschaft von Bella Lesnik: Attackiert die Moderatorin hier RTL?
Köln - Das Aus von Moderatorin Bella Lesnik (43) beim Star-Magazin "Exclusiv" kam überraschend. Nachdem es einige Tage ruhig um die gebürtige Niedersächsin geworden war, hat sie sich jetzt zu Wort gemeldet.
Denn Bella habe unglaublich viele Nachrichten, voller Wärme, Rückhalt und Fragen von ihren rund 54.500 Anhängern bei Instagram erhalten, diese könne sie aber noch nicht beantworten.
"Ich habe selbst noch nicht auf alles eine Antwort. Manches wird auch nur die Zukunft beantworten können. Habt gemeinsam mit mir Geduld", schreibt sie zu ihrem neuesten Instagram-Beitrag und lässt damit viel Platz für Spekulationen.
Deutet die 43-Jährige damit an, dass ihr Ende beim Kölner Privatsender als Moderatorin nicht gänzlich glücklich abgelaufen ist?
"Aber mir ist wichtig zu sagen: Ich sehe eure Nachrichten und lese alles. Danke dafür. Wirklich", führt die Kölnerin weiter aus.
Nach zehn Jahren als Co-Moderatorin von Frauke Ludowig (61) gab RTL zuletzt bekannt, dass Bella eine neue Aufgabe erhalte. Sie solle von nun an bei der Weiterentwicklung der Social-Media-Kanäle helfen, hieß es vonseiten des Privatsenders.
Nachfolgerin von Bella Lesnik bei "Exclusiv" steht fest
Immer wenn die 61-jährige Ludowig nicht moderieren konnte, sprang Bella als Vertretung ein. Zudem führte sie am Wochenende durch die Ausgaben des Boulevardmagazins "Exclusiv".
Damit ist jetzt zwar Schluss, aber ihre treuen Fans müssen nicht ganz auf sie verzichten.
"Ich freue mich, wenn wir hier weiter eine gute Zeit haben und hier einen gemeinsamen Ort haben, der uns Freude macht", hofft die Moderatorin darauf, mit ihren Anhängern via Instagram weiterhin im Austausch zu bleiben.
Denn eins sei für Bella auch klar: Sie ist und bleibe immer für ihre Fans da!
Zudem ist auch ein TV-Comeback nicht ausgeschlossen: Nach Informationen von "BILD" kann es in Zukunft weitere Auftritte von der Kölnerin geben.
Doch das wird nicht bei "Exclusiv" sein, denn dort ist auch schon die Nachfolgerin bekannt. Rebecca Mir (33) wird ab 2026 Teil des Moderatoren-Teams sein.
