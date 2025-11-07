Liebelei bei Verena Kerth und Giulia Siegel? "Das war quasi schon Sex"

Köln - In der zweiten Folge von " Die Abrechnung " muss schon das erste Pärchen der Show den Rücken kehren: Für Patricia Blanco (54) und Danni Büchner (47) hat es nicht gereicht. Dafür kommt schnell Ersatz.

Giulia Siegel (50, l.) erzählt von einer damaligen Knutscherei mit Verena Kerth (50). © Bildmontage: Joyn/Christoph Köstlin

Ein neues Erzfeinde-Paar trifft in der Villa ein: Verena Kerth (44) und Giulia Siegel (50).

Vor allem Verena stellt sich direkt die Frage, wieso die beiden in dieser Sendung als Feinde aufeinandertreffen: "Was ist denn jetzt unser Stress, wir müssen uns mal einigen."

Auf den richtigen Pfad kommen die beiden allerdings vorerst nicht.

"Weißt du eigentlich, dass wir vor 20 Jahren noch rumgeknutscht haben?", lenkt Giulia von der Situation ab. "Das war quasi schon Sex, mhm."

Nach und nach rückt die Frau von Promi-Koch Ludwig Heer allerdings mit der Sprache aus. Die 50-Jährige habe sich benutzt gefühlt und sie habe Verena dreimal die Freundschaft gekündigt.

"Der Grund, weshalb ich damals komplett gecuttet habe? Ich glaub', das weiß sie gar nicht - das ist aber etwas, worüber ich hier definitiv nicht reden werde."