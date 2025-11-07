Liebelei bei Verena Kerth und Giulia Siegel? "Das war quasi schon Sex"
Köln - In der zweiten Folge von "Die Abrechnung" muss schon das erste Pärchen der Show den Rücken kehren: Für Patricia Blanco (54) und Danni Büchner (47) hat es nicht gereicht. Dafür kommt schnell Ersatz.
Ein neues Erzfeinde-Paar trifft in der Villa ein: Verena Kerth (44) und Giulia Siegel (50).
Vor allem Verena stellt sich direkt die Frage, wieso die beiden in dieser Sendung als Feinde aufeinandertreffen: "Was ist denn jetzt unser Stress, wir müssen uns mal einigen."
Auf den richtigen Pfad kommen die beiden allerdings vorerst nicht.
"Weißt du eigentlich, dass wir vor 20 Jahren noch rumgeknutscht haben?", lenkt Giulia von der Situation ab. "Das war quasi schon Sex, mhm."
Nach und nach rückt die Frau von Promi-Koch Ludwig Heer allerdings mit der Sprache aus. Die 50-Jährige habe sich benutzt gefühlt und sie habe Verena dreimal die Freundschaft gekündigt.
"Der Grund, weshalb ich damals komplett gecuttet habe? Ich glaub', das weiß sie gar nicht - das ist aber etwas, worüber ich hier definitiv nicht reden werde."
Streit zwischen Kandidaten eskaliert
Andere Teilnehmer der Show sind dagegen viel mehr in Plauder- oder Streitlaune.
Nachdem Sara Kulka (35) und Team-Partner Ronald Schill (66) von Umut Tekin (28) und Stefan Kleiser (57) nominiert werden, eskaliert die Situation.
"Und ich dachte, ihr seid coole Männer, aber ihr seid so richtig klassische Männer", sagt Sara genervt. "Bist du eine Prinzessin oder ein Mann?"
Umut kontert, dass er an seine Familie denke, vermutlich auf das Preisgeld bezogen. Das löst in der 35-Jährigen plötzlichen Zorn aus.
"Ja, ich auch, verdammte Scheiße!", schreit das ehemalige Model los. "Ich bin alleinerziehende Mutter, also komm mir nicht mit der Nummer."
Doch das lässt Umut nicht auf sich sitzen: "Ich bin das Kind einer Mutter, die auch Probleme hat." "Und? Ihr seid erwachsen, ich bin alleine mit zwei kleinen Kindern", zeigt sich Sara wenig verständnisvoll.
Folge zwei könnt Ihr bereits bei Joyn PLUS+ sehen, nächsten Donnerstag wird sie 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.
Titelfoto: Bildmontage: Joyn/Christoph Köstlin