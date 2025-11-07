Wieder aufgetaucht: Alfons Schuhbeck sendet emotionale Botschaft an die Münchner Society

München - Seit Monaten war Alfons Schuhbeck (76) nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten - bis jetzt. Bei einem Event in der bayerischen Hauptstadt zeigte er sich erstmals wieder der Münchner Promi-Welt.

Alfons Schuhbeck (76) kann aufgrund seiner Krebserkrankung nicht zurück in die JVA. © Peter Kneffel/dpa

Eigentlich sollte der Starkoch bereits am 17. September zurück in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Landsberg am Lech gehen, wo er aufgrund seiner Krebserkrankung seine Haftstrafe pausieren durfte.

Doch immer noch wird geprüft, ob die "notwendige medizinische Behandlung von Herrn Schuhbeck in der Haft fortgesetzt werden kann". Der 76-Jährige befindet sich also momentan auf freiem Fuß - und ließ sich zum ersten Mal wieder auf einer öffentlichen Veranstaltung blicken.

Am Donnerstag wurde auf dem Messegelände München-Ost die Premiere der neuen Dinner-Show "Hullis" gefeiert. Wie die "AZ" berichtet, war neben Stargästen wie Roberto Blanco (88), Vanessa Eichholz (36) und Francis Fulton-Smith (59) auch Alfons Schuhbeck eingeladen.

Der Starkoch konnte allerdings wegen seiner Erkrankung nicht persönlich an dem Münchner Event teilnehmen und meldete sich mit einer emotionalen Videobotschaft.

Auf der XXL-Leinwand der Dinner-Show erschien plötzlich das Gesicht des 76-Jährigen, der sich für sein Nicht-Erscheinen entschuldigte.

Anschließend richtete er sein Wort an die Verantwortlichen der Veranstaltung, den Unternehmer Richard Matthes und den Spitzenkoch Mario Gamba (70).