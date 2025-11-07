Wieder aufgetaucht: Alfons Schuhbeck sendet emotionale Botschaft an die Münchner Society
München - Seit Monaten war Alfons Schuhbeck (76) nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten - bis jetzt. Bei einem Event in der bayerischen Hauptstadt zeigte er sich erstmals wieder der Münchner Promi-Welt.
Eigentlich sollte der Starkoch bereits am 17. September zurück in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Landsberg am Lech gehen, wo er aufgrund seiner Krebserkrankung seine Haftstrafe pausieren durfte.
Doch immer noch wird geprüft, ob die "notwendige medizinische Behandlung von Herrn Schuhbeck in der Haft fortgesetzt werden kann". Der 76-Jährige befindet sich also momentan auf freiem Fuß - und ließ sich zum ersten Mal wieder auf einer öffentlichen Veranstaltung blicken.
Am Donnerstag wurde auf dem Messegelände München-Ost die Premiere der neuen Dinner-Show "Hullis" gefeiert. Wie die "AZ" berichtet, war neben Stargästen wie Roberto Blanco (88), Vanessa Eichholz (36) und Francis Fulton-Smith (59) auch Alfons Schuhbeck eingeladen.
Der Starkoch konnte allerdings wegen seiner Erkrankung nicht persönlich an dem Münchner Event teilnehmen und meldete sich mit einer emotionalen Videobotschaft.
Auf der XXL-Leinwand der Dinner-Show erschien plötzlich das Gesicht des 76-Jährigen, der sich für sein Nicht-Erscheinen entschuldigte.
Anschließend richtete er sein Wort an die Verantwortlichen der Veranstaltung, den Unternehmer Richard Matthes und den Spitzenkoch Mario Gamba (70).
Alfons Schuhbeck verabschiedet sich von den Münchnern: "Pfiats euch"
"Aus bekannten Gründen kann ich heute leider nicht dabei sein. Ich wünsche dem gesamten Hullis-Team alles, alles Gute. [...] Die haben es richtig drauf, das werdet ihr gleich sehen."
Die Münchner Society zeigte sich von Schuhbecks virtuellem Auftritt begeistert und reagierte mit tosendem Applaus. Anschließend verabschiedete sich der gebürtige Traunsteiner auf Bayerisch: "Jetzt wünsche ich euch alles, alles Gute, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Show. Servus, pfiats euch."
Zuletzt tauchte Alfons Schuhbeck bei seinem Gerichtsprozess wegen Insolvenzverschleppung und Subventionsbetrug in der Öffentlichkeit auf. Er wurde zu einer Gesamthaftstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa