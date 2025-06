Krebskranke Hippie-Ikone Rainer Langhans zum 85. wunschlos: "Bin ja schon glücklich"

Mit drei Frauen lebt er im Münchner Stadtteil Schwabing in einer gelegentlich "Harem" genannten Gemeinschaft, wenngleich nicht in einer Wohnung. "Es ist eine Kommune, aber dadurch, dass die Körper nicht zusammenleben, können wir geistig zusammenkommen."

Radfahren, Spaziergänge, ein wenig Tischtennis, Meditation. Für die Hippie-Ikone ist dieser Tagesablauf "artgerechte Haltung". © Felix Hörhager/dpa

Die Frauen sind bisher nicht besonders besorgt um ihren Rainer. Auch sie befänden sich auf diesem Weg. "Sterben lernst du nur, wenn du dein Leben positiv interpretierst", sagt Christa Ritter.

Sie lebt mit Gisela Getty und Brigitte Streubel im selben Haus in Schwabing, jede aber in ihrer Wohnung. Die Frauen verstehen sich auch untereinander als Gemeinschaft.

"Wir inspirieren uns gegenseitig." Den Begriff "Harem" sehen sie entspannt. Er werde kolonialistisch missverstanden als Unterdrückung der Frauen – was so nicht stimme, sagt Ritter.

Auch im fortgeschrittenen Alter bleibt der Grimme-Preisträger, Autor, Schauspieler und Filmemacher in seiner Lebensführung radikal: Vegetarische Ernährung. Spaziergänge. Radfahren. Ein wenig Tischtennis. Meditation.

"Artgerechte Haltung" nennt Langhans das. Er habe derzeit keinerlei Symptome, sagt er. Er habe keine Operation und keine Chemotherapie gewollt, bekomme aber eine Therapie, die das Testosteron palliativ auf Null herunterfahre.

"Ich bin chemisch kastriert", sagt er. "Ich bin also überhaupt kein Mann mehr, wenn man so will. Ich bin inzwischen ein Mensch, statt nur ein Mann zu sein." Auch das sieht er als Chance: Es hebe "über all diese Niederungen der Libido hinaus".