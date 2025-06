Getränkehersteller verkauft leere Dosen mit DNA von Ozzy Osbourne

Außerdem wird ironisch vorgeschlagen, den "Prince of Darkness" zum Rasenmähen oder für eine heiße Nummer im Bett zu benutzen.

Warum man eine solche Summe für eine leere Pulle ausgeben sollte, erklärte das Unternehmen in einem kuriosen Werbeclip wie folgt: "Sobald es Technologie und Gesetz erlauben, kannst du Ozzy replizieren und ihn 100 Jahre in der Zukunft genießen." Im Kleingedruckten heißt es: "DNA-Integrität und Klon-Ergebnisse nicht garantiert."

Bereits kurz nach dem Ankündigungsvideo am Dienstag waren die auf zehn Stück limitieren DNA-Dosen bereits ausverkauft. Ob einer der glücklichen Kunden in Zukunft tatsächlich einen Ozzy klonen wird, bleibt also abzuwarten.