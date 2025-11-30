Inspiriert von TV-Show: Die letzten Worte vom Ex-Bachelor bevor er auf die Knie ging
Frankfurt am Main/Hamburg - Seit Freitag ist bekannt: Dominik Stuckmann (33) und Anna Rossow (37) sind verlobt! Jetzt verrät der Ex-Bachelor noch weitere Details, wie er um die Hand seiner Liebsten anhielt.
Der gesamte Antrag stand unter dem Motto: alles wie beim ersten Date in der RTL-Kuppelshow 2021! Dieses endete nämlich ganz romantisch am Strand. "Bei diesem Date habe ich etwas ganz Besonderes zwischen uns gespürt", erinnert sich Stuckmann in einem Beitrag auf Instagram zurück.
Inspiriert vom ersten gemeinsamen Bachelor-Date sollte also auch der Antrag am Strand stattfinden. Auch die Rose durfte am Freitag natürlich nicht fehlen.
Doch bevor Stuckmann vor seiner Auserwählten auf die Knie ging, richtete er emotionale Worte - ähnlich wie in einer Nacht der Rosen - an Anna. Was der Rosenkavalier zu ihr sagte? Ein Screenshot aus seiner Notizenapp, den er auf Instagram teilte, enthüllt seine emotionale Rede.
"Wir haben uns vor vier Jahren beim Bachelor kennengelernt und ich habe mich in dich unsterblich verliebt. Am 14.12.2021 war es dann endlich so weit und du hast die letzte Rose bekommen. Seitdem hat sich unser Leben komplett verändert", heißt es auf dem Screenshot.
Nicht nur, dass die beiden seitdem in der Öffentlichkeit stehen, sondern auch Annas Umzug von Hamburg nach Frankfurt sei ein großer Schritt gewesen. "Ein Schritt, den ich nicht als selbstverständlich, sondern als großen Liebesbeweis angesehen habe."
Für Antrag: Dominik Stuckmann ließ sich von Bachelor-Date inspirieren
Gemeinsam bereisten die beiden die Welt, gingen durch Höhen und Tiefen. "Es war nicht immer alles perfekt, aber wir haben an unserer Beziehung gearbeitet und für mich ist klar, dass ich nur mit dir an meiner Seite durchs Leben gehen will", so der 33-Jährige.
Nach einer weiteren Liebeserklärung dann schließlich die Fragen aller Fragen: "Heute bekommst du nicht nur die letzte Rose, sondern auch die Frage, ob du meine Frau werden willst?" Der Rest ist Geschichte.
Doch der romantische Antrag am Strand war tatsächlich nur das Ende eines langen Tages. Bei ihrem ersten Bachelor-Date sind die beiden damals mit einem Helikopter geflogen. Und auch das ließ sich der 33-Jährige nicht nehmen und organisierte doch tatsächlich einen Helikopter, der das Paar schließlich zum Strand brachte, wo der Antrag stattfand.
Mit verbundenen Augen wurde Anna nach dem Flug schließlich zur Antrags-Location geführt. Zum Tagesabschluss gab es dann noch ein Dinner am Strand. "Wir haben unseren ganz eigenen Bachelor Zauber nochmal aufleben lassen", so Stuckmann.
Titelfoto: Screenshots: Dominik Stuckmann/Instagram