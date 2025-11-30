Von Instagram auf den roten Teppich: Das wohl berühmteste Plüsch-Eichhörnchen der Welt
Florida (USA) - Manchmal braucht es keine riesigen Investitionen oder großen Aufwand, um zu beeindrucken. Auf dem Instagram-Kanal "nibsnextdoor" sorgt eine Eichhörnchen-Handpuppe für ordentlich Aufsehen. Mit lustigen Tanzvideos wurde das quirlige Stofftier zu einer echten Internet-Berühmtheit. Nun steht es sogar auf dem roten Teppich und interviewt Stars.
Die plüschige Nagerin "Nibs" beweist auf Social Media vollste Mini-Popstar-Attitüde. Denn mehr als 700.000 Menschen folgen der Handpuppe bereits auf Instagram - und es werden täglich mehr.
Wenn die Fellnase erstmal ihre Hüften in Schwung bringt, ist niemand mehr von ihrem Charme sicher. So bewegt sich das Eichhörnchen geschmeidig zu "Gimme More" von Britney Spears oder "Party in the U.S.A" von Miley Cyrus.
Die haarige Dame erreichte mit nur einem einzigen Tanzvideo über 1,3 Millionen "Gefällt mir"-Angaben - und das ganz ohne Schnickschnack.
Es gibt nur Nibs, ein Fenster und jede Menge Party-Musik. Kein Wunder, dass Fans wie Teenies beim Boyband-Konzert kommentieren: "Ich liebe dich, Nibs!"
Neben ihrem Vollzeitjob als Tänzerin: Plüschtier Nibs interviewt auch Stars
Doch die Rhythmus-Kennerin wäre kein echter Social-Media-Star, wenn sie nicht schon einmal auf dem roten Teppich gewesen wäre.
Zum Auftakt des neuen Kinofilms "Zoomania 2" interviewte sie diese Woche einige Hollywood-Bekanntheiten. So zeigte sich die Nuss-Liebhaberin in einem Gespräch mit Jason Bateman (56) und Quinta Brunson (35).
Nibs Instagram-Fans feierten die moderierenden Künste der flauschigen Puppe. "Du bist ein echter Profi", kommentierte eine Userin unter dem Beitrag.
Titelfoto: Fotomontage/Instagram/nibsnextdoor