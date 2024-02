10.000 Euro immer noch nicht gezahlt! Verfahren gegen Gil Ofarim läuft weiter

Gil Ofarim (41) hat seine vom Gericht angeordnete Auflage zur Zahlung von 10.000 Euro noch immer nicht erfüllt. © Hendrik Schmidt/dpa

Der 41-Jährige wurde vom Landgericht Leipzig zur Zahlung von insgesamt 10.000 Euro verurteilt, welche je zur Hälfte an die jüdische Gemeinde in Leipzig und an den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz gezahlt werden sollen.



Doch auf dieses Geld wartet man nun, rund zwei Monate nach Prozessende, noch immer. "Bislang sind keine Zahlungen eingegangen", erfuhr TAG24 von Gerichtssprecherin Katrin Seidel. "Das Verfahren läuft daher weiterhin."

Für die Begleichung der Geldauflage habe Ofarim insgesamt sechs Monate Zeit, erst dann werde das Verfahren eingestellt.

"Die Nichtzahlung der Auflage zieht die nochmalige Verhandlung nach sich", so die Sprecherin.