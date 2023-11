Eigene Managerin hatte ihn gewarnt: Ofarim schoss sich mit Instagram-Video ins berufliche Aus

Leipzig - Mit seinem umstrittenen Instagram-Video mit Antisemitismus-Vorwürfen gegen das Leipziger Hotel Westin hat sich der nun wegen Verleumdung angeklagte Musiker Gil Ofarim (41) offenbar seine Karriere ruiniert. Wie seine ehemalige Managerin am heutigen Donnerstag vor Gericht aussagte, habe der Sänger danach kaum noch Engagements bekommen.

Gil Ofarim (41) im Saal des Leipziger Landgerichts. Am Donnerstag sagte Yvonne P., die ehemalige Managerin des Musikers, im laufenden Verleumdungs-Prozess aus. © Hendrik Schmidt/dpa

Künstler-Managerin Yvonne P. (45) hatte es wohl geahnt, was passieren würde. Als Ofarim sie nach dem Vorfall im Hotel aufgeregt anrief und von vermeintlich antisemitischen Beleidigungen berichtete, habe sie ihm geraten, damit nicht an die Öffentlichkeit zu gehen.

"Gil sagte mir am Telefon, dass er live gehen möchte – ich riet ihm davon ab", berichtete die Managerin, die Ofarim bis Mitte 2022 betreute, im Zeugenstand.



Am nächsten Morgen sah Yvonne P. dann das Instagram-Video. "Darüber hatte er mich nicht informiert." Was danach geschah, bezeichnete die Managerin vor Gericht als "Extremsituation". Sie habe Ofarim immer wieder gefragt, ob das alles so stimme. Er habe das immer wieder bestätigt.

Als erste Zweifel an seiner Darstellung aufkamen, waren die Folgen für den jüdischen Künstler dramatisch. Vor dem Vorfall sei die Auftragslage bei Ofarim trotz Corona aufgrund mehrerer TV-Shows sehr gut gewesen, erklärte Yvonne P., danach aber "so gut wie auf Null" gegangen.