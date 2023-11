Ofarim-Prozess: Video-Forensiker findet keine Hinweise auf Davidstern-Kette im Hotel

Suchte auf Bildern nach Hinweisen auf die Davidstern-Kette: Professor Dirk Labudde (57) ist Deutschlands bekanntester Digital-Forensiker. © Christian Grube

In seinem am Mittwoch im Prozess vorgetragenen Gutachten hatte der Experte einerseits nach zusammenhängenden Bildpixeln gesucht, die für das Tragen einer Kette sprechen und andererseits die Reflexionen von Metall an Ofarims Körper analysiert.

Das Ergebnis: Sowohl bei der Ankunft des Künstlers am Hotel, an dessen Rezeption und beim Verlassen der Herberge war die dunkle, bis zum Bauch reichende Perlen-Gebetskette des Sängers erkennbar. Hinweise auf eine Davidstern-Kette fanden sich hingegen bei Ankunft und in den Innenaufnahmen des Hotels nicht.



Während etwa Nieten an Ofarims Lederjacke auf fast allen Bildern Licht reflektierten, blieb es auf seiner Brust dunkel.

"Im Brustbereich war kein reflektierendes Objekt sichtbar", erklärte Gutachter Labudde zu den Bildern am Check-in, wo Ofarim nach eigenem Bekunden wegen der Davidstern-Kette antisemitisch beleidigt worden war.