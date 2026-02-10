Gil Ofarim erhebt nach Davidstern-Skandal neue Vorwürfe: Nun greift sein Anwalt ein

Leipzig/Australien - Nach über zwei Wochen im Dschungelcamp brach Gil Ofarim (43) am Freitag endlich sein Schweigen über den Davidstern-Skandal und erhob schwere Anschuldigungen. Nun schaltet sich erneut sein Anwalt Alexander Stevens ein.

Alexander Stevens verteidigte Gil Ofarim (43) in dem Prozess vor dem Leipziger Landgericht. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

"Es wurde nachgewiesen, dass das Band nicht das Originalband ist. Es wurde nachgewiesen, dass von allen Kameraaufnahmen mehrere Sekunden gefehlt haben." - Gil Ofarim an Tag 15 im Dschungel.

Seine Behauptungen beißen sich regelrecht mit den Worten, die er 2024 in seinem Entschuldigungsvideo auf Instagram an seine Zuschauer gerichtet hatte.

Damals hieß es noch: "Ich übernehme die Verantwortung für was ich tat. Über das Juristische hinaus und in jeder Hinsicht."

Doch wie passt das zusammen?

Alexander Stevens erklärte am Samstag, dass die Strafverteidiger bei der Sichtung des Videos herausgefunden hätten, "dass zwei entscheidende Sekunden fehlen". Ob es eine Manipulation oder ein technischer Defekt war, habe man im Nachhinein nicht zweifelsfrei klären können.

Ein Grund dafür könnte seiner Meinung nach sein, dass die Polizei die Videos erst zwei Tage nach dem Vorfall sichergestellt habe.