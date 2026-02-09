Trauer bei "3 Doors Down": Frontmann stirbt mit 47 Jahren
Escatawpa (Mississippi/USA) - Große Trauer bei den Fans von "3 Doors Down": Der Frontsänger Brad Arnold ist im Alter von gerade einmal 47 Jahren gestorben.
Dies gaben seine Bandmitgleider schweren Herzens auf Social Media bekannt. Demnach sei der Musiker am Samstag verstorben.
"Mit seiner geliebten Ehefrau Jennifer und seiner Familie an seiner Seite ist er friedlich eingeschlafen, umgeben von seinen Liebsten, nach seinem mutigen Kampf gegen den Krebs", heißt es in dem Nachruf.
"Diejenigen, die ihm am nächsten standen, werden sich nicht nur an sein Talent erinnern, sondern auch an seine Herzlichkeit, Bescheidenheit, seinen Glauben und seine tiefe Liebe zu seiner Familie und seinen Freunden."
Erst im Mai 2025 hatte der Musiker seine Nierenkrebs-Erkrankung öffentlich gemacht.
"Das ist nicht wirklich gut", hatte er seinen Fans damals mitgeteilt. "Aber wisst ihr was? Wir dienen einem mächtigen Gott, und er kann alles überwinden. Ich habe also keine Angst. Wirklich, ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Angst davor."
Die geplante Sommertournee musste "3 Doors Down" daraufhin absagen.
Auf Instagram verkündete "3 Doors Down" die traurigen Nachrichten
Die Band war vor allem für ihren Song "Here Without You" bekannt
"3 Doors Down" wurde 1996 gegründet
Arnold hatte die Rockband 1996 gemeinsam mit seinen Schulfreunden Matt Roberts (an der Gitarre) und Todd Harrell (am Bass) gegründet. Arnold selbst übernahm die Rolle als Schlagzeuger und Sänger.
Ihr erste Song, "Kryptonite", war sofort ein voller Erfolg und verhalf der Band zu internationaler Bekanntheit. Geschrieben hatte der Musiker ihn noch in seiner Schulzeit.
Bereits im 2016 hatte die Band einen herben Verlust zu ertragen: Gitarrist Roberts kam aufgrund einer Drogenüberdosis ums Leben. Dieser war zum Zeitpunkt seines Ablebens jedoch kein Teil der Band mehr. Er hatte die Gruppe bereits 2012 aus gesundheitlichen Gründen verlassen.
