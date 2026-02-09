Weil es Dschungelkönig Gil Ofarim befeuert: Leipziger Hotel wird erneut attackiert

Leipzig - Das Leipziger "Westin" steht erneut in der Kritik. Nachdem das Verfahren wegen der Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter eingestellt wurde und Gil Ofarim (43) gestand, dass er gelogen hatte, und sich entschuldigte, sollte eigentlich Ruhe einkehren. Der frisch gekrönte Dschungelkönig 2026 befeuerte die Vorwürfe aber.

Andreas Hachmeister, General Manager im "The Westin", wollte sich auf TAG24-Anfrage nicht zu der Diskussion äußern. Er will seine Mitarbeitenden schützen. © The Westin Leipzig

"Es wurde nachgewiesen, dass das Band nicht das Originalband ist", sagte Ofarim während der Sendung zu Simone Ballack (49). Damit meinte er die Überwachungsaufnahmen aus dem "The Westin"-Hotel, die den angeblichen Vorfall von 2021 zeigen sollen.

Laut dem Musiker fehlten auf dem Material zwei Sekunden und einer der Zeugen will die Davidstern-Kette um Gils Hals gesehen haben, die auf den Aufnahmen nicht zu erkennen war.

Ofarims Anwalt Alexander Stevens (44) bestätigte das vor einigen Tagen auf Instagram, erklärte aber auch, dass im Nachhinein nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, ob es sich um eine Manipulation oder um einen technischen Defekt handelte.

Fakt ist: Das Verfahren wurde eingestellt. Mit seinen Äußerungen befeuerte Ofarim allerdings erneut die Debatte.

Auf TAG24-Anfrage wollte das Hotel am Montag trotz des verständlichen Interesses nicht über die erneuten Vorwürfe sprechen. "Für uns stehen ein respektvolles Miteinander und der Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mittelpunkt", erklärte der General Manager Andreas Hachmeister.