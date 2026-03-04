Fall Ofarim: So viel Geld wurde für Leipziger Hotelmitarbeiter gespendet

Leipzig - Mitte Februar richtete der Influencer Sanijel Jakimovski (35) ein Spendenkonto ein, um Geld für den Leipziger Hotelmitarbeiter zu sammeln , dem Gil Ofarim (43) 2021 fälschlicherweise Antisemitismus unterstellt hatte .

Gil Ofarim (43) hatte im Oktober 2021 in einem Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter des Leipziger Hotels "Westin" erhoben. Später hatte er vor Gericht eingeräumt, gelogen zu haben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie Jakimovski nun mitteilte, sind dabei insgesamt 20.635 Euro zusammengekommen! Der gesammelte Betrag ist damit noch einmal so hoch wie die Entschädigung, die Ofarim dem Hotelangestellten Markus W. zusagte, nachdem der Sänger und mittlerweile amtierende RTL-Dschungelkönig vor Gericht eingeräumt hatte, gelogen zu haben.

Wie Jakimovski auf Instagram bekannt gab, beteiligten sich insgesamt 927 Menschen an der Sammelaktion, der im Durchschnitt überwiesene Betrag habe demnach bei 21,23 Euro gelegen.

Bemerkenswert ist dabei, dass knapp 70 Prozent der Spenden von Frauen gekommen seien.

"Aber egal, ob 1 Euro oder 100 Euro - jeder einzelne Cent war ein Zeichen gegen Ungerechtigkeit", schrieb Initiator Jakimovski. "Danke für dieses krasse Signal!" Am Montag sei die Gesamtsumme an Markus W. überwiesen worden.