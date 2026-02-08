Beweise gefälscht? Gil Ofarim bricht sein Schweigen im Dschungel und belastet andere!

Gold Coast (Australien) - Nach 15 Tagen im Dschungel bekommen die Zuschauer endlich ein erstes Statement zum Davidstern-Skandal in Leipzig . Doch anstelle einer wahrhaften Entschuldigung und ehrlicher Einsicht, weist Gil Ofarim (43) die Schuld von sich! Ariel (22) muss das Camp verlassen.

Gil Ofarim (43) bestreitet die Echtheit der Beweise gegen ihn. © RTL

Nachdem Ariel den Sänger 15 Tage lang bearbeitet hat, ist es am Ende Simone Ballack (49), die ihm ein Geständnis entlockt - und das dürfte gewaltig überraschen.

"Es wurde nachgewiesen, dass das Band nicht das Originalband ist", beginnt er in dem Gespräch unter vier Augen zu erzählen.

Zudem sollen nicht nur Kameraaufnahmen fehlen. Ein Zeuge, der damals hinter Gil in der Schlange gestanden habe, soll die Davidstern-Halskette an dem Sänger gesehen haben.

Gil Ofarim behauptete 2021 fälschlich, in einem Leipziger Hotel wegen eines Davidsterns diskriminiert worden zu sein. Im Verlauf eines Strafverfahrens legte er dann ein Geständnis ab und nahm die Vorwürfe zurück.

Im Dschungel schlägt er plötzlich ganz andere Töne an. "Ich bin nicht verurteilt, ich bin nicht vorbestraft, ich bin freigesprochen", so die Behauptung des 43-Jährigen.

Warum er eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben musste, darüber darf er nicht sprechen.

"Er sagt, dass alle anderen daran Schuld sind und dass das alles gar nicht so war und dass das alles nicht stimmt", fasst Simone im Anschluss im Dschungeltelefon zusammen.

Sie kann sich nicht vorstellen, dass er die Wahrheit erzählt hat. "Das wären ja sehr viele Menschen, die sich da geirrt haben."