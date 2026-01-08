Gil Ofarim reagiert auf Kritik an Dschungelcamp-Teilnahme

Köln/Leipzig - Nach heftiger Kritik an seiner Teilnahme am RTL-Dschungelcamp hat sich Musiker Gil Ofarim (43) zu Wort gemeldet.

In einem Einspieler zur neuen Dschungelcamp-Staffel hat sich Musiker Gil Ofarim (43) zu Kritik an seiner Teilnahme geäußert. (Archivfoto) © Daniel Karmann/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

"Ich kann nicht in die Vergangenheit gehen und Dinge ungeschehen machen. Was ich nur machen kann, ist aufstehen und von vorne anfangen", sagte der 43-Jährige in einem Einspieler zur neuen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", die am 23. Januar beginnt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Ofarim hatte im Oktober 2021 in einem Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen den Mitarbeiter eines Leipziger Hotels erhoben: Dieser habe ihn aufgefordert, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken könne. Die "Davidstern-Affäre" hatte auch international für Aufsehen gesorgt.

Vor dem Landgericht Leipzig legte Ofarim später ein Geständnis ab. Er räumte ein, die Antisemitismusvorwürfe gegen den Hotelmitarbeiter erfunden zu haben und entschuldigte sich. Das Gerichtsverfahren wurde im November 2023 eingestellt. Der Musiker musste als Auflage einen Geldbetrag von 10.000 Euro zahlen.

Infolge des Prozesses hatte sich Ofarim weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. "Die Jahre, die ich von der Bildfläche weg war, hat sich vieles gerändert in meinem Leben", so der gebürtige Münchner weiter. "Ich hab mich auch weiterentwickelt."