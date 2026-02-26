Teurer Ärger für Lilly: Becker-Ex steht erneut vor Gericht, es geht um 300.000 Euro

Düsseldorf - Lilly Becker hat schon wieder Ärger mit der deutschen Justiz. Ihr Ex-Freund, der Münchener TV-Produzent Pierre Uebelhack, hat erneut Klage gegen die 49-Jährige eingereicht!

Lilly Becker (49) wurde erneut von ihrem Ex-Freund Pierre Uebelhack verklagt. © Thomas Banneyer/dpa

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll der Fall am 19. März vor dem Landgericht Düsseldorf verhandelt werden. Uebelhack fordert darin die Rückzahlung einer Megasumme in Höhe von 300.000 Euro.

Diesen Betrag will er der niederländischen Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker (58) zwischen Herbst 2018 und Anfang 2021 laut eigener Aussage lediglich als Darlehen zur Verfügung gestellt haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich beide Parteien vor Gericht treffen. Bereits im April 2025 hatte Uebelhack die ehemalige "Dschungelcamp"-Siegerin auf die Rückzahlung eines Darlehens verklagt - damals noch vor dem Landgericht in München.

Seinerzeit entschieden die zuständigen Justiziare zugunsten des TV-Produzenten. Gemäß dem Urteil muss Lilly rund 218.000 Euro an ihren Ex-Freund zahlen - inklusive Anwaltskosten und Zinsen. Und zwar auf einen Schlag.