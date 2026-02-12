Dschungelkönig Gil Ofarim richtet Entschuldigung an Hotel-Mitarbeiter: "Es tut mir leid"

Leipzig/Köln - Seit dem " Dschungelcamp "-Finale am Sonntagabend befinden sich die drei Finalisten quasi rund um die Uhr in Interviews. So auch am Mittwoch bei " Punkt 12 ", wo Gewinner Gil Ofarim (43) erneut zu seinem Davidstern-Skandal befragt wurde.

Der kontroverse Gewinner des diesjährigen "Dschungelcamps": Gil Ofarim (43). © Rolf Vennenbernd/dpa

Mit der Nachricht, der 2021 des Antisemitismus bezichtigte Hotel-Mitarbeiter Markus W. habe sich erstmals öffentlich zu Ofarims Aussagen im Dschungel geäußert, scheint der 43-Jährige nicht gerechnet zu haben.

Moderatoren Katja Burkard (60) und Daniel Fischer (49) lassen jedoch nicht locker und pochen weiterhin auf die langersehnte Entschuldigung, die sowohl die Zuschauer als auch Mit-Camper seit Wochen von Ofarim erwarten.

Schließlich lässt sich der Musiker erweichen: "Alles, was da passierte, und im Nachgang alles, es tut mir leid. Und alles Weitere kann und darf ich nicht sagen." Zu den Inhalten des Zeit-Interviews des Hotel-Mitarbeiters wolle er sich unterdessen aber erwartungsgemäß nicht äußern - "zum Schutz aller Beteiligten", so Ofarims kryptische Erklärung.

Er selbst hoffe nun darauf, einen "Schlussstrich ziehen zu dürfen" und von den Zuschauern eine zweite Chance zu bekommen: "Ich möchte da nicht mehr drüber sprechen."