Amira Aly völlig aufgebracht: Pocher-Ex wütet gegen Dschungel-König Gil Ofarim

Köln - Gil Ofarim (43) dürfte der polarisierenste Sieger des " Dschungelcamps " aller Zeiten sein. Und auch wenige Tage nach dem Ende muss der Sänger von zahlreichen Promis Kritik einstecken - auch von Amira Aly (33)!

Amira Aly (33) ist mit dem "Dschungelcamp"-Sieg von Gil Ofarim (43) nicht einverstanden. © Henning Kaiser/dpa

Denn nach Meinung der gebürtigen Österreicherin sei der 43-Jährige ein "absoluter Selbstdarsteller" und "ein egozentrischer, selbstverliebter Typ", wie sie in ihrem Podcast "Iced Macho Latte" gegenüber ihrer Gesprächspartnerin Paula Lambert (51) deutlich macht.

Auch die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) habe den Davidstern-Skandal in einem Leipziger Hotel im Jahr 2021 verfolgt, wie sie preisgibt.

Nicht nur deshalb zeigt Amira sich fassungslos, dass die Zuschauer der beliebten RTL-Show sich "so einfach manipulieren lassen".

"Ich möchte in den Fernseher reintreten wirklich, das macht mich aggressiv", wütet die 33-Jährige.

Für die zweifache Mutter stecke hinter dem ruhigen und devoten Auftreten des Musikers ein klares Muster.

"Wenn du den geprügelten Hund spielst, so wie er den da gespielt hat, das alles durchhältst und den Vernünftigen spielst, dann wird der Zuschauer denken: 'Ach guck mal, eigentlich hat er ja recht'", lässt Amira wissen.