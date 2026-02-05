Anwalt packt über "Maulkorb" aus: So viel Schmerzensgeld musste Gil Ofarim zahlen

Leipzig - Die Debatten rund um den Musiker und " Dschungelcamp "-Bewohner Gil Ofarim (43) hören einfach nicht auf. Jetzt meldete sich sein Anwalt Alexander Stevens zu Wort.

Alexander Stevens (r.) vertrat Gil Ofarim (43, M.) vor Gericht. © Hendrik Schmidt/dpa

In einem Instagram-Livestream offenbarte der Jurist am Mittwochabend neue Details über Gil und seinen Davidstern-Prozess, die der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt waren.

Nachdem das Verfahren gegen den Musiker wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung nach seinem Geständnis Ende 2023 eingestellt worden war, hatte er 10.000 Euro an die jüdische Gemeinde in Leipzig und den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz zahlen müssen.

So weit, so gut. Jetzt erklärt Stevens allerdings, sein Mandant habe sich darüber hinaus zur Zahlung von 40.000 Euro Schmerzensgeld an den fälschlich als antisemitisch dargestellten Hotelmitarbeiter verpflichtet.

Der Anwalt bezeichnet diese Summe als "angemessen", aber "durchaus üppig".