Gina-Lisa Lohfink hatte "nur Flops" in Sachen Männer: Jetzt probiert sie es mit neuer Dating-App

Gina-Lisa Lohfink (36) will mit neuer Dating-App endlich den Partner ihres Lebens finden. © Montage: Instagram/ginalisa2309

Gegenüber der "Bild" verriet Gina-Lisa: "Bis jetzt waren es nur Flops. Ich gerate immer an die falschen Männer. Es ist nicht einfach, meine Prominenz steht mir im Weg. Ich kann oft nicht sehen, wer es gut mit mir meint und wer nicht. Viele wollen einfach nur meinen Namen nutzen."



Mit der neuen App "Wer datet Wen" versucht es die Ex-GNTM-Kandidatin allerdings jetzt noch mal in Sachen Liebe und Partnerschaft.

Dazu erklärt sie: "Das ist ein System, das eine Freundin von mir entwickelt hat. So können Typen nicht doppelt daten." Bedeutet: In der App können sich die Frauen untereinander connecten und angeben, wen sie aktuell auf der Plattform daten. So kann das Risiko, an einen unehrlichen Casanova zu geraten, minimiert werden.

Entwickelt hat das Rating-Portal Olgica Dimitrov (39). "Wir haben eine strenge Datenschutz-Richtlinie, teilen hier keine Fotos oder so. Sondern aufgrund von bestimmten Merkmalen kann erschlossen werden, ob dein Date echt ist", so die Lohfink-Freundin.