Gina-Lisa Lohfink zeigt sehr ausgefallenes Liebesnest: "Ist das schön!"

Frankfurt am Main/Rödermark - Der gestrige Valentinstag endete für Gina-Lisa Lohfink in einem eher ungewöhnlichen Liebesnest, dass sie mit ihrer Partnerin bezog. Auf Instagram gewährte die 37-Jährige ihren Fans einige Einblicke.

Gina-Lisa Lohfink (37) ist als Model, Reality-Darstellerin und Geschäftsfrau erfolgreich. Erst seit Kurzem bekennt sie sich öffentlich zu ihrer Bisexualität. © Screenshot/Instagram/ginalisa2309

Das Model zeigte sich zunächst am späten Nachmittag zusammen mit ihrer Lebensgefährtin Missy (34) in einer Instagram-Story. Das Paar wirkte äußerst glücklich, Gina-Lisa hatte einen Strauß roter Rosen in der Hand.

Am Donnerstagabend meldete sich die 37-Jährige dann von einer Wiese irgendwo im Nirgendwo, es war stockdunkel. "Ok, wo ich hier bin, verrate ich nicht", sagte die ehemalige "Adam sucht Eva"-Kandidatin aus Rödermark bei Frankfurt am Main.



Dann zeigte sie mit der Kamera ihres Smartphones ein Tragluft-Zelt mit einem großen Fenster, wodurch das Innere des Zelts zu sehen war. "O mein Gott! Ist das schön! Das ist so ein cooles Erlebnis!", stieß Gina-Lisa mit enthusiastischer Stimme aus.

Im Innern des Zelts stand ein von romantischem Licht beschienenes und mit Rosenblättern bestreutes Doppelbett. Davor war ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen platziert, darauf eine Flasche Champagner oder Sekt sowie zwei Gläser.