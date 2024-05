Schock-Urteil für Gina-Lisa im Prozess gegen ihren Ex-Freund!

Frankfurt am Main - Bereits im April stand Gina-Lisa Lohfink (37) im Prozess gegen ihren Ex-Partner vor dem Frankfurter Landgericht . Am heutigen Donnerstag wurde jetzt das Urteil gefällt - für die Blondine vorerst ein hammerharter Ausgang!

Im Prozess gegen ihren Ex-Freund musste Realitystar Gina-Lisa Lohfink (37) am heutigen Donnerstag eine herbe Schlappe einstecken. © Screenshot/Instagram/ginalisa2309

Die entscheidende Frage für das Gericht lautete: geliehen oder geschenkt? Dabei ging es um ein Auto, das Gina-Lisas damaliger Freund ihr laut ihren Aussagen geschenkt habe.



Ihr Ex-Freund Christopher E. (33) behauptet allerdings, dass er der Reality-Queen das Geld (rund 22.000 Euro) für den Mercedes-AMG C63 nur geliehen habe, und zog deshalb vor Gericht.

In Abwesenheit von Gina-Lisa wurde am heutigen 23. Mai eine Entscheidung gefällt. Ihrem Verflossenen wurde Recht zugesprochen. Gina-Lisa muss also blechen, und dies nicht zu knapp.

Die gesamten 22.000 Euro müssen dem Urteil zufolge an Christopher E. zurückgezahlt werden, plus angefallene Zinsen - ein echter Schock für den TV-Star!